Вице-спикер Милли Меджлиса: Процесс голосования в Турции прошел согласно международным стандартам

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Турецкий народ следует поздравить в связи с результатами референдума, проведенного 16 апреля для внесения изменений в конституцию. Независимо от того, кто какой придерживается позиции, правда состоит в том, что в Турции все решения принимаются с участием народа. Это решение также должно служить целям, направленным на будущее народа".

Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

Она отметила, что полученный результат – решение турецкого народа: "Вокруг этого вопроса шли напряженные дискуссии. Мы стали свидетелями и взволнованных обсуждений. Правда налицо, цель достигнута. Больше половины турецкого народа поддержало это решение. Референдум в связи с изменениями в конституцию прошел на высоком уровне. Процесс голосования прошел согласно международным стандартам. Нам остается наблюдать за исполнением этого решения. Правящая партия Турции - Партия справедливости и развития, руководствуясь интересами народа, решит вопросы, исходящие из этого решения. Азербайджан хочет, чтобы в Турции все было в порядке".