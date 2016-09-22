Вице-спикер Кнессета: Правительство Израиля не признает так называемый "геноцид армян"

Иерусалим. 22 сентября. REPORT.AZ/ "У правительства Израиля есть официальная позиция, которая заключается в том, что Израиль не признает так называемый "геноцид армян"". Как сообщает Report, об этом заявил вице-спикер Кнессета Израиля Хилик Бар, комментируя обсуждения в одном из комитетов Кнессета касательно возможности признания так называемого "геноцида армян".

Комментируя же некоторые заявления армян о том, что "геноцид армян" можно сравнить с Холокостом, Х.Бар подчеркнул, что он "против каких-либо сравнений, так как в истории человечества ничто не может сравниться с геноцидом еврейского народа".

Отвечая на вопрос по поводу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Х.Бар выразил надежду, что "Азербайджан и Армения найдут волю сесть друг с другом и найти решение всем существующим разногласиям".