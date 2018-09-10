Вице-спикер Госдумы России посетит Азербайджан

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Вице-спикер Государственной Думы России Сергей Неверов посетит Азербайджан 20 сентября.

Как сообщает Report, об этом заявил глава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ходе видеомоста Баку-Москва на тему "Новый виток азербайджано-российских отношений".

"Мы вместе со вице-спикером Неверовым намерены посетить Азербайджан 20 сентября", - сообщил Л.Калашников.

Планируется, что в ходе визита стороны обсудят укрепление межпарламентских связей двух стран.