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    Вице-спикер Госдумы России посетит Азербайджан

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Вице-спикер  Государственной Думы России Сергей Неверов посетит Азербайджан 20 сентября.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ходе видеомоста Баку-Москва на тему "Новый виток азербайджано-российских отношений".

    "Мы вместе со вице-спикером Неверовым намерены посетить Азербайджан 20 сентября", - сообщил Л.Калашников.

    Планируется, что в ходе визита стороны обсудят укрепление межпарламентских связей двух стран. 

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