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    Вице-спикер Госдумы России находится с визитом в Азербайджане

    В ходе визита стороны обсудят укрепление межпарламентских связей двух стран

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Делегация Государственной Думы России во главе с вице-спикером Сергеем Неверовым находится с визитом в Азербайджане.

    Как сообщает Report, в ходе визита делегация примет участие на  торжественном заседании, посвященном 100-летию Парламента Азербайджана, состоится ряд встреч с официальным лицами страны, на которых планируется обсудить  укрепление межпарламентских связей.

    Отметим, что в состав делегации также входит глава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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