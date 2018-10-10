Вице-спикер: Азербайджан заинтересован в стабильности в Грузии

Тбилиси. 10 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан заинтересован в стабильности в Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольски сказал на встрече с избирателями в Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы.

По его словам, Азербайджан является стратегическим партнером Грузии: "Грузия играет большую роль в доставке энергоресурсов из Каспийского моря на европейские рынки. Грузия и Азербайджан совместно осуществляют очень важные проекты. Обе страны вносят большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы".

Г.Вольски отметил, что Грузия еще больше развивает существующие отношения с Азербайджаном и Турцией.

Вице-спикер отметил, что проживающие в Грузии азербайджанцы и представители других национальностей прекрасно знают о важности сохранения стабильности и безопасности в стране: "Все граждане Грузии, независимо от национальной принадлежности, должны работать вместе для безопасного будущего страны".

Отметим, что сегодня в Марнеули состоялась встреча с избирателями кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". На мероприятии наряду с жителями Марнеули приняли участие губернатор региона Квемо-Картли Шота Рехвиашвили, руководство Марнеульского района, члены парламента и другие официальные лица.