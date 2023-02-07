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Вице-президент Турции: Мы воспользовались помощью, оказанной Азербайджаном

Вице-президент Турции: Мы воспользовались помощью, оказанной Азербайджаном В поисково-спасательный операциях в Турции задействован 12 181 спасатель.
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 13:17
Вице-президент Турции: Мы воспользовались помощью, оказанной Азербайджаном

В поисково-спасательный операциях в Турции задействован 12 181 спасатель.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, 2 296 спасателей прибыли в Турцию из других стран: "Мы воспользовались помощью, оказанной 14 странами, в том числе Азербайджаном".

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли 3 419 человек, 20 534 получили ранения. 5 775 зданий были разрушены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране недельный траур по погибшим в результате мощного землетрясения.

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Версия на английском языке Turkish Vice President: 'We use the aid sent by Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti: “Azərbaycanın göndərdiyi yardımdan istifadə edirik”

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