Вице-президент Турции: Мы воспользовались помощью, оказанной Азербайджаном

В поисково-спасательный операциях в Турции задействован 12 181 спасатель.

В поисково-спасательный операциях в Турции задействован 12 181 спасатель.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, 2 296 спасателей прибыли в Турцию из других стран: "Мы воспользовались помощью, оказанной 14 странами, в том числе Азербайджаном".

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли 3 419 человек, 20 534 получили ранения. 5 775 зданий были разрушены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране недельный траур по погибшим в результате мощного землетрясения.