О нас

Вице-президент Турции: Флаг Азербайджана будет развеваться во всем Карабахе

Вице-президент Турции: Флаг Азербайджана будет развеваться во всем Карабахе Флаг Азербайджана будет развеваться в каждом уголке Карабаха.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 17:02
Вице-президент Турции: Флаг Азербайджана будет развеваться во всем Карабахе

Флаг Азербайджана будет развеваться по всему Карабаху, в каждом его уголке.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на проходящем в Измире мероприятии под названием "Консультации с деловым миром".

По его словам, официальная Анкара поддерживает шаги Азербайджана по обеспечению своей территориальной целостности: "Карабах - это территория Азербайджана, и Турция поддерживает шаги Азербайджана".

Йылмаз отметил, что усилия тех, кто хочет создать в Карабахе "серую зону", тщетны: "Президент Реджеп Тайип Эрдоган на сессии ООН еще раз конкретно указал на то, что Карабах - это территория Азербайджана. Стабильность на Южном Кавказе выгодна всем странам региона".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Vice President of Türkiye: Azerbaijani flag will wave in every corner of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti: "Qarabağın hər küncündə Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq"

Экслюзивные новости

Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
20 сентября 2023 г. 16:59
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
20 сентября 2023 г. 16:05
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
20 сентября 2023 г. 14:37
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
20 сентября 2023 г. 14:05
В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
19 сентября 2023 г. 19:20
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
19 сентября 2023 г. 16:31
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
19 сентября 2023 г. 14:07
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
18 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
18 сентября 2023 г. 16:21
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi