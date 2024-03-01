Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз принял делегацию ПЕА

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в рамках Дипломатического форума в Анталье принял делегацию во главе с заместителем председателя – руководителем Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таиром Будаговым.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в рамках Дипломатического форума в Анталье принял делегацию во главе с заместителем председателя – руководителем Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таиром Будаговым.

Как сообщает Report, Джевдет Йылмаз отметил, что Дипломатический форум в Анталье служит надежной платформой с точки зрения обсуждения региональных и международных вопросов. Он подчеркнул, что участие представителей братской страны в форуме является полезным и важным.

Вице-президент передал поздравления по случаю убедительной победы председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева на проведенных 7 февраля президентских выборах.

С удовлетворением напомнив состоявшийся 19 февраля этого года официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию, Дж.Йылмаз констатировал, что отношения между двумя дружественными и братскими странами успешно развиваются, благодаря воле глав государств двусторонние связи достигли качественно нового этапа. Было отмечено, что активная поддержка Турцией и Азербайджаном друг друга также на международных платформах чрезвычайно важна с точки зрения обеспечения национальных интересов и реализации стратегических целей.

Заместитель председателя – руководитель Центрального аппарата ПЕА Таир Будагов сказал, что убедительная победа, одержанная Президентом Ильхамом Алиевым на выборах Победы, служит примером единства народа и лидера.

Доведя до внимания то, что совершение президентом Ильхамом Алиевым первого после выборов официального визита в Турцию является наглядным образцом азербайджано-турецкого братства, Таир Будагов отметил, что многогранное, целенаправленное сотрудничество между двумя государствами на новом этапе служит как развитию наших стран, так и региональной и международной безопасности. "Нерушимые братские связи и отношения стратегического союзничества, сформировавшиеся на основе общих национально-духовных ценностей и глубоко укоренившихся исторических традиций, – важнейшие факторы, укрепляющие азербайджано-турецкое единство. Это единство создает новые возможности и яркие перспективы также для углубления сотрудничества в тюркском мире, развития Организации тюркских государств как центра силы", - сказал заместитель председателя ПЕА.

Подчеркнув значение форума, руководитель Центрального аппарата ПЕА добавил, что данная платформа чрезвычайно важна и полезна с точки зрения развития двусторонних и многосторонних отношений в мировом масштабе, решения интересующих страны мира глобальных вопросов в плоскости диалога и дипломатии. От имени возглавляемой им делегации он пожелал успехов работе форума.

Таир Будагов с удовлетворением отметил, что отношения между правящими партиями двух стран развиваются по восходящей.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.