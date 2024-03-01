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Состоялась презентация документального фильма "ФК "Карабах" – 30 сезонов на выезде"

Состоялась презентация документального фильма "ФК "Карабах" – 30 сезонов на выезде" В Баку состоялась презентация документального фильма "ФК "Карабах" – 30 сезон на выезде".
Футбол
1 марта 2024 г. 22:32
Состоялась презентация документального фильма ФК Карабах – 30 сезонов на выезде

В Баку состоялась презентация документального фильма "ФК "Карабах" - 30 сезонов на выезде".

Как сообщает Report, в церемонии презентации фильма о футбольном клубе "Карабах", которая состоялась в Центре Гейдара Алиева, приняли участие помощник президента Анар Алакбаров, министр культуры Адиль Керимли, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева, представители спорта и культуры страны.

Фильм рассказывает о богатой истории футбольного клуба "Карабах", о его достижениях как в период СССР, так и в современных реалиях.

В фильм также включены материалы и мнения иностранных журналистов о стадионе "Имарет" и его роли в жизни клуба.

Картина затрагивает тему судьбы стадиона после оккупации Агдама армянскими вооруженными формированиями, о деятельности в клубе национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова.

Отметим, что фильм, являющийся совместным проектом Министерства культуры, "Салнамефильм" и "Азербайджанфильм", состоит из четырех частей.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ FK – 30 mövsüm səfərdə" sənədli filminin təqdimatı olub

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