​Вице-президент SOCAR встретилась с официальными представителеми ООН

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Делегация во главе с вице-президентом SOCAR по экологии Рафигой Гусейнзаде посетила Стамбул.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

В ходе визита в Стамбульском офисе Программы развития ООН прошли важные встречи с руководством Регионального центра структуры по Европе и СНГ, был обсужден ряд актуальных вопросов.

Р.Гусейнзаде рассказала о мероприятиях, осуществляемых SOCAR в экологической сфере, были обсуждены конкретные проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества между SOCAR и Программой развития ООН в области экологии и охраны окружающей среды.