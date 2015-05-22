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    ​Вице-президент SOCAR встретилась с официальными представителеми ООН

    Обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между SOCAR и Программой развития ООН в области экологии и охраны окружающей среды

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Делегация во главе с вице-президентом SOCAR по экологии Рафигой Гусейнзаде посетила Стамбул.

    Об этом Report сообщили в SOCAR.

    В ходе визита в Стамбульском офисе Программы развития ООН прошли важные встречи с руководством Регионального центра структуры по Европе и СНГ, был обсужден ряд актуальных вопросов.

    Р.Гусейнзаде рассказала о мероприятиях, осуществляемых SOCAR в экологической сфере, были обсуждены конкретные проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества между SOCAR и Программой развития ООН в области экологии и охраны окружающей среды.  

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