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Вице-президент ПА ОБСЕ призвал прекратить боестолкновения на армяно-азербайджанской границе

Вице-президент ПА ОБСЕ призвал прекратить боестолкновения на армяно-азербайджанской границе Вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ и специальный представитель на Южном Кавказе Пере Жоан Понс присоединился к международным призывам к немедленному и прочному прекращению огня между Азербайджаном и Арменией, а также призвал стороны к возвращени
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 17:40
Вице-президент ПА ОБСЕ призвал прекратить боестолкновения на армяно-азербайджанской границе

Вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, специальный представитель по Южному Кавказу Пере Хуан Понс присоединился к международным призывам к немедленному и прочному прекращению огня на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ПА ОБСЕ.

"Ассамблея с большой тревогой следит за вооруженными столкновениями на границе между Арменией и Азербайджаном. Военные действия должны прекратиться, и обе страны должны вернуться на путь конструктивных переговоров для заключения всеобъемлющего мирного договора", -заявил Понс, отметив, что продолжающиеся столкновения не только наносят ущерб прогрессу, достигнутому за последние два года, но также уносят жизни людей.

Пере Хуан Понс был избран вице-президентом ПА ОБСЕ на ежегодной сессии 2022 года в Бирмингеме, а в июле этого года председатель Ассамблеи Маргарета Седерфельт назначила его специальным представителем по Южному Кавказу.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT PA Ermənistan və Azərbaycanı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb
Версия на английском языке OSCE PA Vice-President urges end to hostilities on Armenian-Azerbaijani border

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