Вице-президент ПА ОБСЕ призвал прекратить боестолкновения на армяно-азербайджанской границе

Вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ и специальный представитель на Южном Кавказе Пере Жоан Понс присоединился к международным призывам к немедленному и прочному прекращению огня между Азербайджаном и Арменией, а также призвал стороны к возвращени

Вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, специальный представитель по Южному Кавказу Пере Хуан Понс присоединился к международным призывам к немедленному и прочному прекращению огня на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ПА ОБСЕ.

"Ассамблея с большой тревогой следит за вооруженными столкновениями на границе между Арменией и Азербайджаном. Военные действия должны прекратиться, и обе страны должны вернуться на путь конструктивных переговоров для заключения всеобъемлющего мирного договора", -заявил Понс, отметив, что продолжающиеся столкновения не только наносят ущерб прогрессу, достигнутому за последние два года, но также уносят жизни людей.

Пере Хуан Понс был избран вице-президентом ПА ОБСЕ на ежегодной сессии 2022 года в Бирмингеме, а в июле этого года председатель Ассамблеи Маргарета Седерфельт назначила его специальным представителем по Южному Кавказу.