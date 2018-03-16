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    Вице-президент Китая: Азербайджан имеет очень значимое место в транспортном проекте "Один пояс-Один путь"

    Азербайджан и Китай могут совместно реализовать важные региональные проекты

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан имеет очень значимое место в транспортном проекте "Один пояс-Один путь". 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Китая по делам с Европой Ли Юаньчао в рамках VI Глобального Бакинского форума. 

    По словам дипломата, данный фактор обусловлен очень выгодным и стратегическим расположением Азербайджана. 

    Он также отметил, что Азербайджан и Китай могут совместно реализовать важные региональные проекты, и что отношения между странами на очень высоком уровне.

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