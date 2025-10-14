Вице-президент IAJ: Необходимо обеспечить бюджетную независимость судебной власти
- 14 октября, 2025
- 11:49
Необходимо эффективно обеспечить бюджетную независимость судебной власти.
Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент Международной ассоциации судей (IAJ) и президент Африканской группы Марсель Куасси на международной конференции в Баку, посвященной взаимоотношениям между судебной и другими ветвями власти.
Вице-президент отметила, что отсутствие динамичного межведомственного диалога ослабляет построение правового государства.
"Судебная власть в основном остается зависимой от исполнительной власти, а законодательная власть стоит в стороне от процессов. Отношения между судебной и исполнительной властью по-прежнему сопровождаются постоянными проблемами, включая политическое вмешательство в вопросы назначения судей, структурную бюджетную зависимость, нехватку материальных ресурсов, пробелы в этике и прозрачности, моральный кризис, иногда подпитываемый коррупцией.
Для здорового восстановления отношений необходимо эффективно обеспечить бюджетную независимость судебной власти, исправить состав и механизм деятельности Высших судебных советов, укрепить гарантии статуса судей, то есть их несменяемость и беспристрастный дисциплинарный механизм", - подчеркнула Куасси.