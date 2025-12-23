Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Участники Форума религиозных деятелей посетили Аллею почетного захоронения и Парк военных трофеев

    Религия
    • 23 декабря, 2025
    • 12:53
    Участники Форума религиозных деятелей посетили Аллею почетного захоронения и Парк военных трофеев

    Делегации из Турции, Узбекистана и Казахстана, прибывшие в Азербайджан для участия во II Форуме религиозных деятелей, посетили Аллею почетного захоронения, монумент Победы и Парк военных трофеев.

    Как сообщает Report, участники форума почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложили венок на его могилу.

    Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

    Далее члены делегации посетили монумент Победы, воздвигнутый в память о шехидах Отечественной войны. Участники почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к монументу.

    Гости также побывали в Парке военных трофеев, осмотрели представленные там экспонаты, доказывающие военные преступления Армении.

    Отметим, что 24 декабря в Баку пройдет II Форум религиозных деятелей на тему "Конституционные принципы государственно-религиозных отношений в Азербайджане: светскость и свобода совести", организованный Госкомитетом по работе с религиозными организациями.

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları Fəxri xiyaban, Zəfər abidəsi və Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət ediblər

