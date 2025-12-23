ММ принял изменения в законы "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете"

Милли Меджлис утвердил новый порядок утверждения и выдачи служебных удостоверений судей.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в законы "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете" были приняты в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно принятым поправкам, образец служебного удостоверения судьи будет утверждаться Судебно-правовым советом, выдавать его будет председатель Совета.

Ранее образцы удостоверений судей утверждались Милли Меджлисом на основании Положения от 1999 года, что фактически ограничивало полномочия Судебно-правового совета. В связи с этим предлагается упразднить закон "О служебном удостоверении судей" и соответствующее Положение.

Напомним, что аналогичный подход ранее был применен и в отношении служебных удостоверений работников прокуратуры.