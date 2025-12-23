Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Милли Меджлис
    • 23 декабря, 2025
    • 12:52
    ММ принял изменения в законы О судах и судьях и О Судебно-правовом совете

    Милли Меджлис утвердил новый порядок утверждения и выдачи служебных удостоверений судей.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения в законы "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете" были приняты в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Согласно принятым поправкам, образец служебного удостоверения судьи будет утверждаться Судебно-правовым советом, выдавать его будет председатель Совета.

    Ранее образцы удостоверений судей утверждались Милли Меджлисом на основании Положения от 1999 года, что фактически ограничивало полномочия Судебно-правового совета. В связи с этим предлагается упразднить закон "О служебном удостоверении судей" и соответствующее Положение.

    Напомним, что аналогичный подход ранее был применен и в отношении служебных удостоверений работников прокуратуры.

