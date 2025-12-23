Самед Баширли: Карабах и Восточный Зангезур открыты для совместных инвестиций с Турцией

Объем инвестиций, вложенных в Азербайджан до настоящего времени, превысил $360 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

По его словам, примерно половина этой суммы приходится на долю иностранных инвестиций.

Замминистра отметил, что за минувшие 6 лет ненефтяной экспорт увеличился в два раза, что является показателем повышения конкурентоспособности Азербайджана на международных рынках.

"При активном участии иностранных партнеров реализуются совместные проекты в таких областях, как "зеленая энергетика", сельское хозяйство, промышленность, транспорт, логистика, цифровизация и туризм. Достигнутые результаты показывают, что существует широкий потенциал для дальнейшего расширения торгового и инвестиционного сотрудничества, реализации новых совместных проектов и развития долгосрочного экономического партнерства", - отметил он.

Баширли заявил, что растущий транспортно-транзитный потенциал Азербайджана, региональные и глобальные проекты, инициатором и участником которых страна является, в том числе логистический потенциал Среднего коридора, создают дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Турцией. По его словам, шаги по усилению Среднего коридора цифровыми решениями и упрощению торговли расширяют транзитные возможности как для стран, так и для региона в целом.

Заместитель министра подчеркнул, что Бакинский Международный морской порт, пропускная способность которого в ближайшие годы достигнет 25 млн тонн в год, 9 международных аэропортов, крупнейшая грузовая авиакомпания региона и другие инфраструктурные преимущества превратили Азербайджан в важный международный транспортный узел. Ожидается, что в будущем Зангезурский коридор также внесет значительный вклад в расширение транзитных возможностей для международных перевозок.

Баширли сообщил о большом потенциале для широкого сотрудничества и совместных инвестиций в Карабахе и Восточном Зангезуре. По его словам, в этих районах формируются современные населенные пункты на основе концепций "умный город" и "умное село", регионы объявлены зонами зеленой энергии.

"Уже начавший работу Агдамский промышленный парк и экономическая зона долины Араз, новые международные аэропорты, быстро создаваемая транспортная инфраструктура, а также предоставляемые бизнесу льготы и стимулы делают эти территории привлекательными для инвесторов", - подчеркнул он.

Замминистра добавил, что модернизация инфраструктуры и создание новых генерирующих мощностей для реализации потенциала зеленой энергии Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчывана являются одними из основных приоритетов: "Участие турецкого бизнеса в этом процессе имеет особое значение. Проект по восстановлению и долгосрочной эксплуатации 4 малых гидроэлектростанций в Кяльбаджарском и Лачынском районах был оценен как успешный пример сотрудничества с точки зрения энергетики и устойчивого развития".