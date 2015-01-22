Вице-президент Еврокомиссии посетит Азербайджан

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович посетит Азербайджан. Об этом в интервью Report заявил госсекретарь министерства иностранных дел Латвии Андрийс Пилдеговичс.

Госсекретарь отметил, что целью визита станет участие на встрече по "Южному газовому коридору", которая пройдет в Баку в середине февраля, и в которой примут участие представители Еврокомиссии.

А. Пилдеговичс подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером для Европы, в том числе в энергетической сфере.

Напомним, первое заседание Консультативного совета Южного газового коридора состоится в феврале 2015 года в Баку. На встрече прозвучат конкретные рекомендации по реализации проекта.