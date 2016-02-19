Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам посетит Азербайджан

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Вице-премьер Украины по гуманитарным и социальным вопросам Вячеслав Кириленко посетит Азербайджан. Как сообщает Report, об этом в ходе круглого стола заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

Ожидается, что визит В. Кириленко в Баку состоится весной.

А. Мищенко напомнил о состоявшемся в ноябре прошлого года в Баку визите делегации, возглавляемой вице-премьером Украины Геннадием Зубко и руководителем Администрации президента Борисом Ложкиным, в ходе которого обсуждался вопрос подготовки к предстоящему заседанию межправкомиссии в мае: "На данный момент проводятся встречи экспертных групп, уточняется состав украинской делегации в сфере агропромышленного комплекса, так как азербайджанская сторона пригласила украинских бизнесменов".

По словам посла, в начале марта состоятся двусторонние консультации на уровне экспертов в сфере АПК. Наряду с этим, по словам А.Мищенко, идет подготовка к визиту делегации азербайджанских экспертов в сфере энергетики в Украину.

А.Мищенко отметил, что после проведения межправительственной комиссии, ожидается визит президента Украины Петра Порошенко в Баку. "Мы готовим насыщенный, многофункциональный визит главы государства", - отметил посол. .

Говоря о сотрудничестве в различных сферах, дипломат отметил, что на данный момент проводятся переговоры в области авиастроения: "Мы ищем те взаимодополняющие, не конкурирующие сферы, где мы можем сотрудничать. Ситуация в Украине подталкивает нас к решению тех вопросов, которые мы долго не могли решить в силу внутренней ситуации".