Вице-премьер Степан Кубив: Президент Азербайджана приглашен посетить Украину в этом году

© AFP 2017 / Sergei Supinsky

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В составе делегации Украины присутствовало 20 человек и из них лишь 5 проголосовали вразрез с политикой государства Украины.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, комментируя голосование украинской делегации ПАСЕ по антиазербайджанской резолюции в ходе сессии Ассамблеи в Страсбурге.

"Этих людей, которые не хотят наших отношений, я не пожелал бы и врагам. Украина и Азербайджан находятся на новом этапе пути и они не могут быть изменены никем. А если и есть оппоненты, то они дают скорость положительным результатам", - отметил он.

По словам С.Кубива, таких положительных результатов будет три: "Во-первых, это первое межправительственное заседание по туризму, второе - заседание межправкомиссии, которое пройдет 13-17 ноября. Мы обозначили с министерством экономического развития Азербайджана намерения и планы проведения комиссии. В-третьих, я вчера лично передал приглашение президента Украины Петра Порошенко главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву посетить Украину в этом году".