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    Вице-премьер России находится с визитом в Азербайджане

    Дмитрий Рогозин возглавляет российскую делегацию на заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджан прибыла российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Ожидается, что сегодня вице-премьер встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также примет участие в заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия. 

    Стороны обсудят перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества.

    В состав делегации также входит глава Комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий.

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