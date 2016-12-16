Вице-премьер России находится с визитом в Азербайджане

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджан прибыла российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Ожидается, что сегодня вице-премьер встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также примет участие в заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия.

Стороны обсудят перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества.

В состав делегации также входит глава Комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий.