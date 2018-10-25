Вице-премьер правительства России: Бакинский международный гуманитарный форум имеет уникальное значение

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Проходящий в Баку в шестой раз Международный гуманитарный форум имеет совершенно уникальное значение.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

По ее словам, Бакинский международный гуманитарный форум важен с точки зрения обсуждаемых тем: "Будущее наших поколений зависит от взглядов человека на гуманитарные вопросы, развития диалога между цивилизациями культурами и религиями".

Вице-премьер добавила, что Россия предпринимает все усилия для установления взаимовыгодных связей с Азербайджаном, в том числе в гуманитарной сфере.

Так, Азербайджан и Россия реализуют ряд совместных проектов, в том числе выставка "Созвездия Абшерона" в Третьяковской галерее,состоявшаяся уникальное количество посетителей, постановка азербайджанского балета "Легенда о любви" в Большом театре.

Планируется также активизировать сотрудничество в реализации совместных молодежных программ.

Напомним, VI Международный гуманитарный форум открылся в Баку сегодня. В мероприятии принимают участие 581 представитель из 86 стран и 24 международных организаций. Иинициаторами мероприятия, проводимого с 2010 года, являются президенты Азербайджана и России.