Вице-канцлер Австрии находится с визитом в Азербайджане

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на австрийские СМИ, во время трехдневного визита ожидается встреча Штрахе с президентом Азербайджана, министрами молодежи и спорта, экономики, информации и технологий.

В ходе визита в Баку вице-канцлера сопровождает бизнес-делегация.

Также отмечается, что он посетит прием по случаю открытия чемпионата мира по дзюдо в Баку.