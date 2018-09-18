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    Вице-канцлер Австрии находится с визитом в Азербайджане

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

    Как передает Report со ссылкой на австрийские СМИ, во время трехдневного визита ожидается встреча Штрахе с президентом Азербайджана, министрами молодежи и спорта, экономики,  информации и технологий.

    В ходе визита в Баку вице-канцлера сопровождает бизнес-делегация. 

    Также отмечается, что он посетит прием по случаю открытия чемпионата мира по дзюдо в Баку.

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