Вице-губернатор Калифорнии осудила зверства против азербайджанцев в Лос-Анджелесе

Такие зверства нельзя допускать ни в Калифорнии, ни в других местах

Вице-губернатор Калифорнии, США, Элени Куналакис выступила с заявлением, осуждающим зверства армянских дашнаков, совершенные против мирных азербайджанцев 21 июля перед зданием Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Э.Куналакис заявила, что огорчена тем, что в отношении демонстрантов перед Генконсульством применили насилие, завершившееся ранением людей.

Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев поблагодарил Э.Куналакис за осуждение насилия в ходе данного мероприятия против членов азербайджанской общины.

Генконсул отметил, что такие зверства нельзя допускать ни в Калифорнии, ни в других местах.

После данного инцидента, учиненного армянскими дашнаками в Лос-Анджелесе, генконсул Н.Агаев немедленно проинформировал об этом ряд местных чиновников и призвал их осудить это насилие.