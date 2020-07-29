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Вице-губернатор Калифорнии осудила зверства против азербайджанцев в Лос-Анджелесе

Вице-губернатор Калифорнии осудила зверства против азербайджанцев в Лос-Анджелесе Такие зверства нельзя допускать ни в Калифорнии, ни в других местах
Внешняя политика
29 июля 2020 г. 10:26
Вице-губернатор Калифорнии осудила зверства против азербайджанцев в Лос-Анджелесе

Вице-губернатор Калифорнии, США, Элени Куналакис выступила с заявлением, осуждающим зверства армянских дашнаков, совершенные против мирных азербайджанцев 21 июля перед зданием Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Э.Куналакис заявила, что огорчена тем, что в отношении демонстрантов перед Генконсульством применили насилие, завершившееся ранением людей.

Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев поблагодарил Э.Куналакис за осуждение насилия в ходе данного мероприятия против членов азербайджанской общины.

Генконсул отметил, что такие зверства нельзя допускать ни в Калифорнии, ни в других местах.

После данного инцидента, учиненного армянскими дашнаками в Лос-Анджелесе, генконсул Н.Агаев немедленно проинформировал об этом ряд местных чиновников и призвал их осудить это насилие.

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Версия на английском языке ФотоLieutenant Governor of California condemns violence against Azerbaijanis in Los Angeles
Версия на азербайджанском языке ФотоKaliforniyanın vitse-qubernatoru azərbaycanlılara qarşı törədilən vəhşilikləri pisləyib

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