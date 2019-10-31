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Баронесса Николсон: Мы заинтересованы в укреплении отношений между Азербайджаном и Великобританией

Великобритания заинтересована в укреплении отношений с Азербайджаном
© Report / Elchin Murad

Визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в Лондон делают отношения между Азербайджаном и Великобританией более крепкими и близкими.

Как передает Report, об этом заявила журналистам торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

По ее словам, встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе ее нынешнего визита в Баку была очень плодотворной и позитивной.

Она напомнила, что азербайджанский президент неоднократно посещал с визитами Лондон.

"Надеюсь, что президент Азербайджана вновь посетит Лондон и будет возможность провести встречу с ним. Для нас было бы большой честью снова принять его. Безусловно, данные визиты делают отношения между Азербайджаном и Великобританией более крепкими и близкими, что является нашей главной целью", - подчеркнула британская баронесса.

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