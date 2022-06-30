Великобритания выделила 500 тыс. фунтов стерлингов на разминирование в Азербайджане и Армении

Правительство Великобритании выделило сегодня дополнительные 500 тысяч фунтов стерлингов на Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) для поддержки процесса разминирования в Армении и Азербайджане.

Правительство Великобритании выделило сегодня дополнительные 500 тысяч фунтов стерлингов на Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) для поддержки процесса разминирования в Армении и Азербайджане.

Как сообщает Report, выделенные средства будут потрачены на важные тренинги и экспертные консультации по обеспечению территориальной безопасности, предотвращению травм и спасению жизней.

Министр по делам Европы и Северной Америки Джеймс Клеверли отметил, что эта финансовая поддержка Великобритании позволит использовать опыт ООН, снизит риски для жизни гражданского населения как в Армении, так и в Азербайджане и позволит людям построить свою жизнь.

Отметим, что регион является одним из наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами в мире.