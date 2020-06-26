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Великобритания поздравила Азербайджан

Великобритания поздравила Азербайджан

Посольство Великобритании в Баку поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных Сил.

Как передает Report, текст поздравления размещен на странице в Facebook.

"С Днем Вооруженных Сил! Великобритания искренне поздравляет Вооруженные Силы Азербайджана с Днем Вооружённых Сил. Мы продолжаем развивать прочные двусторонние отношения между нашими странами, а также сотрудничать посредством НАТО и в многонациональных операциях. Несмотря на трудности COVİD-19, азербайджанские офицеры продолжают учения в Великобритании, укрепляя сильные связи и взаимопонимание", - отмечается в поздравлении.

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