Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Великобритания намерена повысить уровень торговых отношений с Азербайджаном в несколько раз.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану, Ираку и Туркменистану Баронесса Николсон.

Она заявила, что провела встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром образования и другими официальными лицами страны. Баронесса отметила, что проведенные встречи были очень успешными.

"Президент на встрече отметил, что сферой, которую он хотел бы развить, является туризм. Великобритания имеет успехи в этой сфере. Второй приносящей прибыль Великобритании сферой является туризм", - заявила она.

Посланник отметила, что в Азербайджане на данный момент действуют более 400 компаний в различных сферах: "Я бы хотела, чтобы в Азербайджане действовали больше британских организаций".