Идет сбор подписей под петицией против проекта проармянской резолюции Сената Франции

Азербайджанцы собирают подписи под петицию к Сенату и народу Франции в связи с предложенной ими резолюцией о введении “эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана”.

Азербайджанцы собирают подписи под петицией к Сенату и народу Франции в связи с предложенной на рассмотрение верхней палаты парламента этой страны антиазербайджанской резолюции. Уже собрано больше половины необходимых голосов - более 32,5 тысяч.

Как передает Report, 6 членов Сената предложили резолюцию, рассмотрение которой запланировано на 15 ноября, где содержатся обвинения против Азербайджана и призыв к Франции и другим странам ЕС ввести эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана.

"Предлагаемая резолюция представляет собой абсолютно односторонний и предвзятый взгляд на армяно-азербайджанский конфликт. Авторы защищают интересы только одной стороны конфликта - армянской. В документе полностью игнорируются жертвы, потеря близких, боль и чаяния другой стороны, - миллионов простых азербайджанцев. И только одна сторона - азербайджанская, представлена в качестве виноватой", - отмечают авторы петиции.

По их словам, как известно, во Франции проживает одна из крупнейших армянских диаспор в мире. При этом, подавляющее большинство этих граждан Франции никогда не были в Армении и ничего не знают о конфликте. Многие из них воспринимают происходящее на Южном Кавказе на основе информации, распространяемой средствами массовой информации, которая отражает позицию преимущественно армянской стороны конфликта.

"Некоторые политики пытаются использовать эти чувства в своих личных целях. Вот как появляются подобные проекты резолюций в Сенате", - добавили они.