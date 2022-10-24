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Идет сбор подписей под петицией против проекта проармянской резолюции Сената Франции

Идет сбор подписей под петицией против проекта проармянской резолюции Сената Франции Азербайджанцы собирают подписи под петицию к Сенату и народу Франции в связи с предложенной ими резолюцией о введении “эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана”.
Внешняя политика
24 октября 2022 г. 15:24
Идет сбор подписей под петицией против проекта проармянской резолюции Сената Франции

Азербайджанцы собирают подписи под петицией к Сенату и народу Франции в связи с предложенной на рассмотрение верхней палаты парламента этой страны антиазербайджанской резолюции. Уже собрано больше половины необходимых голосов - более 32,5 тысяч.

Как передает Report, 6 членов Сената предложили резолюцию, рассмотрение которой запланировано на 15 ноября, где содержатся обвинения против Азербайджана и призыв к Франции и другим странам ЕС ввести эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана.

"Предлагаемая резолюция представляет собой абсолютно односторонний и предвзятый взгляд на армяно-азербайджанский конфликт. Авторы защищают интересы только одной стороны конфликта - армянской. В документе полностью игнорируются жертвы, потеря близких, боль и чаяния другой стороны, - миллионов простых азербайджанцев. И только одна сторона - азербайджанская, представлена в качестве виноватой", - отмечают авторы петиции.

По их словам, как известно, во Франции проживает одна из крупнейших армянских диаспор в мире. При этом, подавляющее большинство этих граждан Франции никогда не были в Армении и ничего не знают о конфликте. Многие из них воспринимают происходящее на Южном Кавказе на основе информации, распространяемой средствами массовой информации, которая отражает позицию преимущественно армянской стороны конфликта.

"Некоторые политики пытаются использовать эти чувства в своих личных целях. Вот как появляются подобные проекты резолюций в Сенате", - добавили они.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Senatının ermənipərəst qətnaməsinə qarşı petisiya üçün imza toplanır

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