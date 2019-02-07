Мария Захарова: Ведется подготовка к трехсторонней встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении

Москва. 7 февраля. REPORT.AZ/ "Ведется подготовительная работа к запланированной в Мюнхене трехсторонней встрече между главами МИД России, Азербайджана и Армении - Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Среднюю Азию завершился недавно: "На данный момент идет детальная подготовка к трехсторонней встрече. До встречи мы представим вам подробную информацию", - сказала она.

Игбал Рустамов