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Мария Захарова: Ведется подготовка к трехсторонней встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении

Москва. 7 февраля. REPORT.AZ/ "Ведется подготовительная работа к запланированной в Мюнхене  трехсторонней встрече между главами МИД России, Азербайджана и Армении - Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

По ее словам, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Среднюю Азию завершился недавно: "На данный момент идет детальная подготовка к трехсторонней встрече. До встречи мы представим вам подробную информацию", - сказала она. 

Игбал Рустамов 

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