    Ватиканские СМИ пишут об открытии проекта реставрации катакомб Коммодиллы с участием Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 10:04
    Информационные ресурсы Святого Престола пишут об открытии проекта реставрации катакомб Святой Коммодиллы, состоявшегося 16 октября с участием первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

    Как сообщает Report, в статье официального печатного органа Ватикана L'Osservatore Romano говорится, что на церемонии открытия присутствовали первый вице-президент Мехрибан Алиева, президент Папской комиссии по Священной археологии Ватикана монсеньор Паскуале Якобоне, бывший президент Папской комиссии по священной археологии кардинал Джанфранко Равази и президент VIII округа Рима Амедео Чаккери.

    Отмечается, что первый вице-президент и члены ее семьи ознакомились с реставрационными работами, осуществленными в рамках проекта.

    Также напоминается, что реставрация осуществлялась в рамках соглашения, подписанного 4 марта 2021 года между Фондом Гейдара Алиева и Папской комиссией по Священной археологии.

    Как отмечает портал Vatican News, проект, реализованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, позволил заново открыть для посетителей первые артефакты раннехристианского периода, сохранившиеся в катакомбах. Сообщается, что местонахождение катакомб было обнаружено в XVIII веке, первые исследования начались в 1900 году. Катакомбы, где находятся первые артефакты раннехристианского периода, также известны тем, что там похоронены христианские мученики Феликс и Адавкт, и являлись местом паломничества верующих в средние века. Фрески в катакомбах, изображающие христианского первомученика Сан-Стефано, Иисуса, вручающего ключи от Рая апостолу Петру, и на другие темы, имеют исключительное религиозное и историческое значение.

