О нас

Вашингтонская встреча внесет свой вклад в мирный процесс

Вашингтонская встреча внесет свой вклад в мирный процесс Вашингтонская встреча внесет свой вклад в мирный процесс.
Внешняя политика
7 августа 2025 г. 17:21
Вашингтонская встреча внесет свой вклад в мирный процесс

Вашингтонская встреча внесет свой вклад в мирный процесс.

Об этом сказал Report председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

По его словам, планируются как двусторонние встречи лидеров Азербайджана и Армении с президентом США Дональдом Трампом, так и трехсторонняя встреча: "Эти встречи крайне важны, поскольку фактически руководство Армении возьмет на себя обязательства перед Трампом".

Эксперт подчеркнул, что в последнее время наблюдается серьезный прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией: "Вашингтонская встреча также внесет свой вклад в мирный процесс. Ожидается подписание определенных документов, однако нужно понимать, что пока Армения не изменит свою конституцию, Азербайджан не подпишет мирный договор. В таком случае лучшим вариантом может быть парафирование мирного договора и подписание протокола о намерениях по мирному договору".

По словам Заура Мамедова, благодаря этим документам, будет сделан решающий шаг на пути к заключению мирного соглашения между двумя странами.

Он отметил, что одним из ключевых вопросов встречи станет открытие Зангезурского коридора, что представляет стратегический интерес не только для региональных стран, но и для США. "Несмотря на то, что некоторые государства считают это угрозой для себя, запуск Зангезурского коридора кардинально изменит транспортно-коммуникационную картину Евразии", - заявил эксперт.

Мамедов также подчеркнул, что на встрече в Вашингтоне Трамп сделает все, чтобы Азербайджан и Армения пришли к общему знаменателю.

При этом, по его словам, на будущей неделе ожидается встреча президентов США и России, что может сыграть ключевую роль в определении будущего Южного Кавказа. "Вчера спецпредставитель США Стивен Уиткофф уже встретился с Владимиром Путиным, поэтому возможен новый виток американско-российского диалога по вопросу будущего Южного Кавказа. Их решение окажет влияние на регион ", - добавил Мамедов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vaşinqton görüşü sülh prosesinə öz töhfəsini verəcək - RƏY

Экслюзивные новости

В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20
Глава Нафтогаз о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
5 августа 2025 г. 15:07
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi