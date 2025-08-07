Вашингтонская встреча внесет свой вклад в мирный процесс

Об этом сказал Report председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

По его словам, планируются как двусторонние встречи лидеров Азербайджана и Армении с президентом США Дональдом Трампом, так и трехсторонняя встреча: "Эти встречи крайне важны, поскольку фактически руководство Армении возьмет на себя обязательства перед Трампом".

Эксперт подчеркнул, что в последнее время наблюдается серьезный прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией: "Вашингтонская встреча также внесет свой вклад в мирный процесс. Ожидается подписание определенных документов, однако нужно понимать, что пока Армения не изменит свою конституцию, Азербайджан не подпишет мирный договор. В таком случае лучшим вариантом может быть парафирование мирного договора и подписание протокола о намерениях по мирному договору".

По словам Заура Мамедова, благодаря этим документам, будет сделан решающий шаг на пути к заключению мирного соглашения между двумя странами.

Он отметил, что одним из ключевых вопросов встречи станет открытие Зангезурского коридора, что представляет стратегический интерес не только для региональных стран, но и для США. "Несмотря на то, что некоторые государства считают это угрозой для себя, запуск Зангезурского коридора кардинально изменит транспортно-коммуникационную картину Евразии", - заявил эксперт.

Мамедов также подчеркнул, что на встрече в Вашингтоне Трамп сделает все, чтобы Азербайджан и Армения пришли к общему знаменателю.

При этом, по его словам, на будущей неделе ожидается встреча президентов США и России, что может сыграть ключевую роль в определении будущего Южного Кавказа. "Вчера спецпредставитель США Стивен Уиткофф уже встретился с Владимиром Путиным, поэтому возможен новый виток американско-российского диалога по вопросу будущего Южного Кавказа. Их решение окажет влияние на регион ", - добавил Мамедов.