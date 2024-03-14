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Вальтер Фуст: Баку обладает потенциалом для проведения крупнейших международных мероприятий

Вальтер Фуст: Баку обладает потенциалом для проведения крупнейших международных мероприятий
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 18:09
Вальтер Фуст: Баку обладает потенциалом для проведения крупнейших международных мероприятий

Баку обладает потенциалом для проведения таких крупнейших международных конференций как COP29.

Об этом Report заявил бывший генеральный директор Швейцарского агентства развития и сотрудничества Вальтер Фуст.

По его словам, вклад Бакинского глобального форума в восстановление разрозненного мира очень велик.

"В форуме участвуют около 400 делегатов, они обмениваются идеями. Баку обладает потенциалом для проведения международных конференций, в том числе COP29, который пройдет в стране в ноябре [этого года]", - сказал В.Фуст.

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Версия на азербайджанском языке Valter Fust: Bakının görüş yerinə, beynəlxalq konfranslar üçün məkana çevrilmək potensialı var

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