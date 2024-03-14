Вальтер Фуст: Баку обладает потенциалом для проведения крупнейших международных мероприятий

Баку обладает потенциалом для проведения таких крупнейших международных конференций как COP29.
Об этом Report заявил бывший генеральный директор Швейцарского агентства развития и сотрудничества Вальтер Фуст.
По его словам, вклад Бакинского глобального форума в восстановление разрозненного мира очень велик.
"В форуме участвуют около 400 делегатов, они обмениваются идеями. Баку обладает потенциалом для проведения международных конференций, в том числе COP29, который пройдет в стране в ноябре [этого года]", - сказал В.Фуст.