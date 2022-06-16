Вайра Вике-Фрейберга: Необходимо содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Но сегодня напряженность между Азербайджаном и Арменией не уменьшалось, и мы должны содействовать миру между этими странами.
Как сообщает Report, об этом заявила бывший президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга на открытии IX Глобального Бакинского форума.
Она поблагодарила президента Азербайджана и Международный центр Низами Гянджеви за организацию мероприятия, которое позволяет обсудить важные вопросы миропорядка.
"Сегодня мы стали свидетелями возвращения российской агрессии, что противоречит всем международным правилам. Подобная агрессия приводит к огромному количеству беженцев, разрушений", - отметила экс-президент Латвии.