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Вайра Вике-Фрейберга: Необходимо содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Вайра Вике-Фрейберга: Необходимо содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Но сегодня напряженность между Азербайджаном и Арменией не уменьшалось, и мы должны содействовать миру между этими странами.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 11:21
Вайра Вике-Фрейберга: Необходимо содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Но сегодня напряженность между Азербайджаном и Арменией не уменьшалось, и мы должны содействовать миру между этими странами.

Как сообщает Report, об этом заявила бывший президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга на открытии IX Глобального Бакинского форума.

Она поблагодарила президента Азербайджана и Международный центр Низами Гянджеви за организацию мероприятия, которое позволяет обсудить важные вопросы миропорядка.

"Сегодня мы стали свидетелями возвращения российской агрессии, что противоречит всем международным правилам. Подобная агрессия приводит к огромному количеству беженцев, разрушений", - отметила экс-президент Латвии.

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Версия на азербайджанском языке Vayra Vike-Freyberqa: “Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına yardım etmək lazımdır”

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