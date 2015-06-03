Ваэзи: Иран заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном во всех сферах

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Политическая воля иранского и азербайджанского лидеров является важным фактором для продвижения двусторонних отношений, так что сотрудничество должно расширяться во всех сферах.

Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на IRNA, заявил министр информационных технологий и коммуникаций Ирана Махмуд Ваэзи на встрече с замминистром иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым в среду в Тегеране.

По словам Ваэзи, Ирану и Азербайджану следует интенсифицировать усилия по имплементации уже достигнутых достижений.

Он также подчеркнул, что Иран заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном во всех сферах.

Министр отметил, что консолидация и сотрудничество между двумя странами в различных сферах будет эффективным в обеспечении региональной безопасности и стабильности.

В свою очередь Х.Халафов, поблагодарив Иран за инициативу организовать встречу представителей прикаспийских государств в Тегеране и Каспийский саммит в 2016 году, отметил, что Иран и Азербайджан являются важными прикаспийскими странами, и данная встреча обеспечит возможность для рассмотрения взаимного сотрудничества в целях дальнейшего развития.