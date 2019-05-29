В Западном Голливуде 28 мая объявлен Национальным Днем Азербайджана

28 мая объявлен в Западном Голливуде Национальным Днем Азербайджана.

Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, соответствующую декларацию подписали мэр города Джон Дамико и члены Городского Совета.

В декларации, направленной в генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, говорится о том, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, которая за короткий срок смогла реализовать прогрессивные реформы, и впервые в мусульманском мире, а также раньше, чем во многих ведущих государствах мира, предоставила женщинам избирательное право.

Кроме того, в документе отмечается, что в тот период республика была признана США и другими демократическими странами мира. В декларации отмечается, что в 1991 году после восстановления независимости Азербайджана США одними из первых признали независимость страны и наладили с ней дипломатические отношения.

В документе подчеркивается, что Азербайджан посредством генконсульства в Лос-Анджелесе наладил крепкое сотрудничество с Западным Голливудом.

В заключение, 28 мая объявлен в Западном Голливуде Национальным Днем Азербайджана.