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ПРООН и ANAMA договорились о создании Центра передового опыта по разминированию

ПРООН и ANAMA договорились о создании Центра передового опыта по разминированию В ходе международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего", проходящей в Зангилане состоялась Церемония подписания Заявления о намерении между Пр
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 13:26
ПРООН и ANAMA договорились о создании Центра передового опыта по разминированию

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) подписали декларацию о намерениях по созданию Центра передового опыта по разминированию.

Как передает Report, подписание документа состоялось в ходе III Международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

Новый центр будет располагаться на территории Азербайджанской Республики.

Документ подписали председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов и и.о. постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво.

Центр будет обеспечивать национальное, региональное и международное обучение и наращивание потенциала, сертификацию и передачу знаний в области противоминной деятельности, а также содействовать исследованиям и инновациям в области противоминной деятельности для разработки новейших технологий и методологий в области гуманитарного разминирования.

Его создание является показателем намерения Азербайджана расширить свои возможности в борьбе с минными угрозами и внести вклад в глобальные усилия по созданию мира, свободного от мин.

Инициатива, в том числе, отражает приверженность Азербайджана миру, безопасности и устойчивому развитию, региональному и глобальному сотрудничеству.

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Версия на английском языке ФотоANAMA, UNDP agree to establish Center of Excellence for Mine Action
Версия на азербайджанском языке ФотоUNDP və ANAMA Zəngilanda bəyannamə imzalayıblar

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