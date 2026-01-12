Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Вене состоялось открытие фотовыставки "Тюркский мир на Шелковом пути"

    Внешняя политика
    • 12 января, 2026
    • 20:44
    В Вене состоялось открытие фотовыставки Тюркский мир на Шелковом пути

    В венском офисе ООН состоялось открытие фотовыставки под названием "Тюркский мир на Шелковом пути" в рамках Недели тюрского мира.

    Об этом турецкому бюро Report сообщили в пресс-службе Организации тюркских государств (ОТГ).

    На церемонии открытия выступили заместитель председателя и операционный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) Бо Матиасен, генеральный секретарь ОТГ, посол Кубанычбек Омуралиев, замминистра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов, представляющий председательство Азербайджана в ОТГ, заместитель гендиректора Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO) Фату Хайдара и заместитель директора по космическим делам этой организации (UNOOSA) Дрисс Эль-Хадани.

    К. Омуралиев в своем выступлении подчеркнул, что Шелковый путь является общим историческим пространством, связывающим культуры, экономики и общества стран Евразии. Он отметил, что инициативы, реализуемые в настоящее время ОТГ в сфере транспорта и торговли, способствуют укреплению взаимоотношений между народами и являются современным продолжением исторического наследия.

    Выставка, организованная совместно Секретариатом ОТГ и Тюркской академией, демонстрирует культурное наследие тюркского мира, его историческую глубину и геостратегическую значимость в рамках Шелкового пути..

    После церемонии открытия состоялся официальный прием, организованный посольством Азербайджана.

    Отметим, что в рамках Недели тюркского мира, которая продлится до 15 января, пройдут высокоуровневый круглый стол "От Шелкового пути к Среднему коридору", обучающая программа для повышения потенциала тюркской диаспоры в Европе, а также концерт с участием выдающихся артистов, отражающий культурное богатство и художественное разнообразие тюркского мира.

    Vyanada "İpək Yolunda Türk Dünyası" foto-sərgisi ilə Türk Həftəsi başlayıb

