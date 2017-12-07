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    В Вене началось ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ

    В нем принимают участие более 40 глав МИД, включая главу азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В столице Австрии Вене начало свою работу 24-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.

    Как сообщает Report, на заседании принимают участие более 40 глав МИД, включая главу азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова.

    Открыл мероприятие действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

    В ходе встречи министры обсудят вопросы урегулирования существующих конфликтов на пространстве ОБСЕ, укрепление возможностей ОБСЕ в вопросах управления кризисами, ответа на современные вызовы.

    Также на заседании будут озвучены приоритеты Италии в качестве будущего председателя ОБСЕ в 2018 году.

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