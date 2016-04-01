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    В Вашингтоне начала работу пленарная сессия IV Саммита по ядерной безопасности

    В работе саммита принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Вашингтоне начала работу пленарная сессия IV Саммита по ядерной безопасности. 

    Как сообщает Report, в ходе сессии участники обсудят национальные действия для укрепления ядерной безопасности, а также международные действия в этой связи.

    Саммит завершится пресс-брифингом с участием президента США Барака Обамы.

    Напомним, в работе саммита принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

    Ранее Саммит по ядерной безопасности прошел в Вашингтоне (в 2010 году), в Сеуле (2012) и в Гааге (2014).

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