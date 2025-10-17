Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Вашингтоне прошел вечер, посвященный искусству кялагаи

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 05:51
    В столице США, в Вашингтоне, в художественном центре Katzen Американского университета состоялось мероприятие, посвящённое искусству кялагаи, приуроченное к 34-й годовщине восстановления независимости Азербайджана.

    Как сообщает американское бюро Report, мероприятие было организовано Посольством Азербайджана в США, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем ковра.

    В рамках программы были представлены 10 исторических и современных образцов кялагаи из коллекции Азербайджанского национального музея ковра, а также использовавшиеся при их изготовлении традиционные трафаретные доски с орнаментами, сырьё из шелка и нити.

    Кроме того, участникам был показан специальный видеоролик, посвящённый искусству кялагаи, и представлено издание о данной теме.

    На официальной части мероприятия выступили посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, директор Азербайджанского национального музея ковра доктор Эмина Маликова и американский исследователь доктор Пол Тейлор, которые поделились своими мнениями о значении этого искусства и культурного наследия Азербайджана.

    В художественной части вечера с сольной концертной программой выступила заслуженная артистка Азербайджана, пианистка Наргиз Алиярова. В её исполнении прозвучали произведения Узеира Гаджибейли ("Джанги"), фантазия Лалы Джафаровой на темы музыкальной комедии "Если не он, то этот", фрагменты из балетов Гары Гараева "Семь красавиц" и "Пламенные пути", баллада Фаика Сюджаддинова "Родина", а также народная песня "Сары гялин".

    Мероприятие имело важное значение с точки зрения популяризации богатого культурного наследия Азербайджана, в частности искусства кялагаи, включённого в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

