​В Вашингтоне 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана

Мэр столицы США г.Вашигтон М.Боузер подписала официальную декларацию в связи с 102-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили спецкору Report из Посольства Азербайджана в США, в декларации отмечается, что 28 мая 1918-го года была создана Азербайджанская Демократическая Республики, первая парламентская демократия на мусульманском Востоке, и признание со стороны других демократических государств, в том числе США.

Отметим, что в связи с пандемией COVID-19 декларация из офиса мэра была напрямую отправлена в Посольство Азербайджана в Вашингтоне.