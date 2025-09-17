В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы

В селе Виктория Полтавской области Украины 17 сентября 1991 года почтили память героя Советского Союза Олега Бабака, убитого армянами при защите мирных азербайджанцев в Губадлинском районе.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, заместитель председателя Полтавской Военной Администрации Антон Чубенко, главный помощник военного атташе Вооруженных Сил Азербайджана в Украине Ибрагим Гусейнов, дипломаты Эльшан Рашидов, Пярвиз Асадов, родители Олега Бабака, ветераны войны, представители общественности собрались у его могилы.

После исполнения государственных гимнов обеих стран посол Сеймур Мардалиев отметил, что Азербайджан чтит память каждого, кто отдал свою жизнь в борьбе за целостность и суверенитет Родины, независимо от расы и национальности, и продолжает оказывать помощь их семьям. Одним из таких героев является украинец Олег Бабак, погибший в 1991 году в Губадлинском районе при защите азербайджанских гражданских лиц от армянских вооруженных формирований.

"По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева наше государство постоянно проявляет заботу о семье Олега Бабака", - добавил посол.

Заместитель председателя Полтавской военной администрации Антон Чубенко, председатель Консультативного совета Администрации по делам ветеранов войны и семей погибших Иван Петренко, руководитель азербайджанской диаспоры в Полтаве Фюзули Ганбаров рассказали о героическом пути Олега Бабака и азербайджано-украинской дружбе.