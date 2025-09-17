Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы

    Внешняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 21:16
    В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы

    В селе Виктория Полтавской области Украины 17 сентября 1991 года почтили память героя Советского Союза Олега Бабака, убитого армянами при защите мирных азербайджанцев в Губадлинском районе.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, заместитель председателя Полтавской Военной Администрации Антон Чубенко, главный помощник военного атташе Вооруженных Сил Азербайджана в Украине Ибрагим Гусейнов, дипломаты Эльшан Рашидов, Пярвиз Асадов, родители Олега Бабака, ветераны войны, представители общественности собрались у его могилы.

    После исполнения государственных гимнов обеих стран посол Сеймур Мардалиев отметил, что Азербайджан чтит память каждого, кто отдал свою жизнь в борьбе за целостность и суверенитет Родины, независимо от расы и национальности, и продолжает оказывать помощь их семьям. Одним из таких героев является украинец Олег Бабак, погибший в 1991 году в Губадлинском районе при защите азербайджанских гражданских лиц от армянских вооруженных формирований.

    "По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева наше государство постоянно проявляет заботу о семье Олега Бабака", - добавил посол.

    Заместитель председателя Полтавской военной администрации Антон Чубенко, председатель Консультативного совета Администрации по делам ветеранов войны и семей погибших Иван Петренко, руководитель азербайджанской диаспоры в Полтаве Фюзули Ганбаров рассказали о героическом пути Олега Бабака и азербайджано-украинской дружбе.

    Олег Бабак Украина Губадлы Первая Карабахская война
    Фото
    Ermənilərin Qubadlıda qətlə yetirdiyi Oleq Babakın Ukraynada xatirəsi anılıb
    Фото
    Oleq Babak, killed by Armenians in Gubadli, commemorated in Ukraine's Poltava region

    Последние новости

    22:28

    Израильский министр назвал встречу с Уиткоффом последней попыткой для прекращения огня

    Другие страны
    22:13

    Федрезерв снизил ставку впервые с декабря

    Финансы
    22:12

    Польша планирует продлить контроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля

    Другие страны
    21:54

    У экс-президента Бразилии диагностирована карцинома кожи

    Другие
    21:46

    В Германии при аварии на химзаводе один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    21:30
    Фото

    Бербок: Без ООН невозможна была бы даже малая помощь ни Украине, ни Газе

    Другие страны
    21:23

    Роберта Метсола: Европа подготовила более жесткий пакет санкций против России

    Другие страны
    21:16
    Фото

    В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы

    Внешняя политика
    21:12
    Фото

    В Ханкенди организован концерт, посвященный 140-летнему юбилею Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    Лента новостей