В Украине дан старт новой масштабной кампании, связанной с Ходжалинским геноцидом

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Киеве с участием депутатов Верховной Рады (парламент), политических и общественных деятелей состоялось организованное Объединным Конгресом Азербайджанцев Украины (ОКАУ), памятное мероприятие, приуроченное к 26-летию Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, выступивший на мероприятии председатель ОКАУ, вице-президент Конугреса Азербайджанцев Европы, президент Ассамблеи Народов Украины Ровшан Тагиев, проинформировал присутствующих о учиненном в 1992-ом году армянскими военными геноциде в азербайджанском городе Ходжалы, а также все еще продолжающихся оккупации и сепаратизме.

Осудив политику двойных стандартов международных организаций, он отметил, что если западные страны в свое время всерьез отнеслись бы к зарождающемуся в Нагорном Карабахе сепаратизму, то сегодня Европа сама не страдала бы от него.

Назвав Ходжалинский геноцид преступлением против человечества, выступившие депутат Верховной Рады Сергей Мельничюк, председатель Верховного совета ОКАУ Акиф Гюльмамедов, представители Собрания Крымских Татар и общества евреев, а также другие, выразили свою обеспокоенность тем, что люди, совершившие данное преступление, все еще не наказаны. На презентации также участвовали сотрудники дипкорпуса Азербайджана в Украине.

Руководитель межпарламентской дружеской группы Украина-Азербайджан Максим Курячий прочитал распространенное его коллегами официальное заявление.

На мероприятии был продемонстрирован ролик, связанных с Ходжалинским геноцидом.

Кроме того, со стороны ОКАУ был дан старт мероприятиям в Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Житомире, Чернигове, Днепропетровске, Хмельницкой, Харькове, Запорожье и других областях Украины. Во всех открытых площадках города были размещены постеры, плакат и кадры, оповещающие о Ходжалинском геноциде. Данные акции продлятся несколько дней.

В Одессе помимо этого со стороны ОКАУ было организовано шествие с плакатами, к консульству Армении, требующие признания геноцида и положить конец оккупации.