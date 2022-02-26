В Twitter хэштег о Ходжалы стал первым в мировом тренде

Сегодня в Twitter на разных языках (английском, русском, немецком и французском) прошла кампания «Справедливость к Ходжалы» по ознакомлению пользователей социальных сетей с Ходжалинским геноцидом.
#JusticeforKhojaly занял четвертое место в американском тренде, третье место во французском тренде и второе место в канадском тренде.
В турецком тренде #HocalıKatliamı занял первое место, #HocalıSoykırımı занял второе место.
Выступление были отмечены государственные деятели и международные организации, и подчеркнуто, что этому акту геноцида должна быть дана необходимая политико-правовая оценка.