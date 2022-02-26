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В Twitter хэштег о Ходжалы стал первым в мировом тренде

В Twitter хэштег о Ходжалы стал первым в мировом тренде Сегодня в Twitter на разных языках (английском, русском, немецком и французском) прошла кампания «Справедливость к Ходжалы» по ознакомлению пользователей социальных сетей с Ходжалинским геноцидом.
Внешняя политика
26 февраля 2022 г. 19:21
В Twitter хэштег о Ходжалы стал первым в мировом тренде

Сегодня в Twitter на разных языках (английском, русском, немецком и французском) прошла кампания «Справедливость к Ходжалы» по ознакомлению пользователей социальных сетей с Ходжалинским геноцидом.

Как сообщает Report, в рамках кампании хэштег #JusticeforKhojaly занял первое место в мировом тренде, а #HocalıKatliamı - пятое место.

#JusticeforKhojaly занял четвертое место в американском тренде, третье место во французском тренде и второе место в канадском тренде.

В турецком тренде #HocalıKatliamı занял первое место, #HocalıSoykırımı занял второе место.

Выступление были отмечены государственные деятели и международные организации, и подчеркнуто, что этому акту геноцида должна быть дана необходимая политико-правовая оценка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTviterdə Xocalı ilə bağlı həşteq dünya trendində birinci olub

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