В турецком Игдыре прошла конференция по случаю трагедии 20 Января

В турецком городе Игдыр была организована конференция под названием "Не забыли, не забудем", посвященная 35-й годовщине трагедии 20 Января.

В турецком городе Игдыр была организована конференция под названием "Не забыли, не забудем", посвященная 35-й годовщине трагедии 20 Января.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Мероприятие, которая собрала сотни людей, состоялось в городском Культурном центре и было организовано Азербайджанским домом Игдыра. В конференции принял участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Конференция началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции и минуты молчания в память о шехидах всего тюркского мира.

Руководитель Азербайджанского дома Игдыра Зия Закир Аджар, генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев, депутаты турецкого парламента Джантюрк Алагёз, Шамиль Айрым, профессор Огузхан Айдын и другие в своих выступлениях рассмотрели подробности данной трагической страницы в истории Азербайджана, отметили могущество тюркского мира и подчеркнули незыблемость дружеских отношений двух стран.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов напомнил об обстоятельствах, приведших к трагедии 20 Января, и поблагодарил турецкий народ, который всегда был рядом с Азербайджаном. Он довел до сведения рекомендации президента Азербайджана Ильхама Алиева в сфере работы с азербайджанцами, проживающими за рубежом, и выразил благодарность за внимание, оказываемое азербайджанцам, живущим в Турции.

Губернатор Игдыра Эрджан Туран в своем выступлении отметил, что турецкий и азербайджанский народы никогда не забудут и не дадут забыть исторические правдивые факты, в том числе касаемо преступлений оккупантов в Карабахе.

На конференции был сделан обзор различных этапов современной истории Азербайджана. Стороны вспомнили историческое выступление общенационального лидера Гейдара Алиева о событиях 20 Января, выразили гордость за восстановление территориальной целостности Азербайджана под руководством верховного главнокомандующего и главы государства Ильхама Алиева. Участники конференции с интересом посмотрели видеоматериалы, отражающие высказывания главы государства, события 20 Января, а также акции азербайджанских общин за рубежом, встретив их аплодисментами.

Участники конференции отметили, что 20 Января является не столько трагедией, сколько героической эпопеей. По их словам, светлая память шехидов "Кровавого января" будет вечно жить в сердцах всего тюркского мира.