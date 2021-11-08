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В Турции пройдет мероприятие по случаю 8 ноября – Дня Победы

В Турции пройдет мероприятие по случаю 8 ноября – Дня Победы 10:34
Внешняя политика
8 ноября 2021 г. 10:47
В Турции пройдет мероприятие по случаю 8 ноября – Дня Победы
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Сегодня в Турции пройдет мероприятие, посвященное 8 ноября – Дню Победы.

Как сообщает Report, на концерте под названием "От победы в Шуше до Шушинской декларации и геополитическое влияние на регион Победы, рожденной единством" выступят представители различных тюркских государств.

Модератором мероприятия являются член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, председатель Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан, профессор Айгюн Аттар и генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

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Версия на английском языке Turkey to host event dedicated to November 8 - Victory Day
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə 8 Noyabr - Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçiriləcək

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