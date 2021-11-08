В Турции пройдет мероприятие по случаю 8 ноября – Дня Победы

10:34

Сегодня в Турции пройдет мероприятие, посвященное 8 ноября – Дню Победы.

Как сообщает Report, на концерте под названием "От победы в Шуше до Шушинской декларации и геополитическое влияние на регион Победы, рожденной единством" выступят представители различных тюркских государств.

Модератором мероприятия являются член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, председатель Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан, профессор Айгюн Аттар и генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.