Петр Михалко: Разминирование является одной из приоритетных задач для Азербайджана

Европейский союз (ЕС) активно поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных от оккупации территорий страны.

Европейский союз (ЕС) активно поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных от оккупации территорий страны.

Ка сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петр Михалко на мероприятии "Инициатива Европейской команды по разминированию".

По его словам, с самого начала армяно-азербайджанского конфликта мины для населения Азербайджана стали серьезной угрозой.

Михалко подчеркнул, что со стороны ЕС будет оказана всевозможная поддержка в разминировании азербайджанских территорий.

"Мы видим, что разминирование является одной из приоритетных задач для Азербайджана. Европейский союз готов поддержать Азербайджан на этом пути”, - отметил он.

Посол также подчеркнул, что с 2020 года ЕС предоставил Азербайджану грант в размере 10 млн евро в рамках поддержки процесса разминирования.