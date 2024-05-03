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Петр Михалко: Разминирование является одной из приоритетных задач для Азербайджана

Петр Михалко: Разминирование является одной из приоритетных задач для Азербайджана Европейский союз (ЕС) активно поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных от оккупации территорий страны.
Внешняя политика
3 мая 2024 г. 11:49
Петр Михалко: Разминирование является одной из приоритетных задач для Азербайджана

Европейский союз (ЕС) активно поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных от оккупации территорий страны.

Ка сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петр Михалко на мероприятии "Инициатива Европейской команды по разминированию".

По его словам, с самого начала армяно-азербайджанского конфликта мины для населения Азербайджана стали серьезной угрозой.

Михалко подчеркнул, что со стороны ЕС будет оказана всевозможная поддержка в разминировании азербайджанских территорий.

"Мы видим, что разминирование является одной из приоритетных задач для Азербайджана. Европейский союз готов поддержать Азербайджан на этом пути”, - отметил он.

Посол также подчеркнул, что с 2020 года ЕС предоставил Азербайджану грант в размере 10 млн евро в рамках поддержки процесса разминирования.

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Версия на английском языке Peter Michalko: Demining is Azerbaijan's priority
Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko: Minalardan təmizlənmə Azərbaycanın prioritetidir

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