Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Турции пройдет медиа-форум ОТГ

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 11:35
    В Турции пройдет медиа-форум ОТГ

    Медиа-форум Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Турции в 2026 году.

    Как передает "Report", об этом заявил журналистам в Баку заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Омер Коджаман.

    По его словам, принятые в последние годы коммюнике и декларации подчеркивают особое внимание к двум направлениям- молодежи и спорту, а также медиа и коммуникациям. Он отметил, что страны ОТГ периодически становятся мишенью дезинформации, поэтому укрепление сотрудничества в этой сфере остается приоритетом.

    Коджаман сообщил, что в рамках принятого сегодня коммюнике взаимодействие в медиасфере будет углублено: "Согласно договоренности, первая выездная встреча запланирована в Турции. В структуре Управления по медиа и коммуникациям Администрации Президента Турции действует Центр по борьбе с дезинформацией, и в ходе визита Турция поделится своим опытом с государствами-членами. После этого состоятся визиты и в другие страны".

    Заместитель генерального секретаря добавил, что в следующем году в Турции состоится Медиа Форум СТГ: "На его основе снова будет принято Коммюнике, что еще больше укрепит связи между народами".

    ОТГ медиафорум Турция медиасотрудничество
    Gələn il Türkiyədə Türk Dövlətləri Təşkilatının Media Forumu keçiriləcək

    Последние новости

    11:51

    Ермак подтвердил проведение обыска у него дома - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:51

    По случаю Дня памяти Гейдара Алиева пройдет акция "Во имя зеленого будущего"

    Экология
    11:51

    Ферхат Пиринччи: Сотрудничество в борьбе с дезинформацией между странами ОТГ стало необходимостью

    Другие
    11:43

    Посольство: Переданная США техника помогла Азербайджану обнаружить героин на $90 млн

    Внешняя политика
    11:42

    Предотвращен ввоз в Азербайджан бриллиантов общим весом более 1300 карат

    Бизнес
    11:36

    МВД Казахстана: Расследуются 10 уголовных дел по фактам дропперства

    В регионе
    11:35

    В Турции пройдет медиа-форум ОТГ

    Внешняя политика
    11:23

    Казахстан примет следующую встречу медиаруководителей стран ОТГ

    Медиа
    11:17

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 13%

    АПК
    Лента новостей