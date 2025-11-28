В Турции пройдет медиа-форум ОТГ

Медиа-форум Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Турции в 2026 году.

Как передает "Report", об этом заявил журналистам в Баку заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Омер Коджаман.

По его словам, принятые в последние годы коммюнике и декларации подчеркивают особое внимание к двум направлениям- молодежи и спорту, а также медиа и коммуникациям. Он отметил, что страны ОТГ периодически становятся мишенью дезинформации, поэтому укрепление сотрудничества в этой сфере остается приоритетом.

Коджаман сообщил, что в рамках принятого сегодня коммюнике взаимодействие в медиасфере будет углублено: "Согласно договоренности, первая выездная встреча запланирована в Турции. В структуре Управления по медиа и коммуникациям Администрации Президента Турции действует Центр по борьбе с дезинформацией, и в ходе визита Турция поделится своим опытом с государствами-членами. После этого состоятся визиты и в другие страны".

Заместитель генерального секретаря добавил, что в следующем году в Турции состоится Медиа Форум СТГ: "На его основе снова будет принято Коммюнике, что еще больше укрепит связи между народами".