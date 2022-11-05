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В Турции будет праздноваться День Победы Азербайджана

В Турции будет праздноваться День Победы Азербайджана В Турции будет праздноваться День Победы Азербайджана.
Внешняя политика
5 ноября 2022 г. 19:31
В Турции будет праздноваться День Победы Азербайджана

В Турции будет праздноваться День Победы Азербайджана.

Как сообщает Report, депутаты Милли Меджлиса – председатель парламентского комитета по здравоохранению, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов, члены группы Агалар Велиев и Анар Мамедов с 6 по 10 ноября посетят Анкару и Стамбул.

Депутаты примут участие в ряде мероприятий, организованных посольством нашей страны в Турции по случаю 8 ноября – Дня Победы, почтут память шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках визита запланирован ряд встреч депутатов Милли меджлиса.

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