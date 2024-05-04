В Токио выразили сожаление в связи со словами Байдена о ксенофобии в Японии

Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило глубокое сожаление американской стороне в связи с высказываниями президента США Джо Байдена, выразившего мнение, что экономические проблемы Японии вызваны ее "ксенофобией".

Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило глубокое сожаление американской стороне в связи с высказываниями президента США Джо Байдена, выразившего мнение, что экономические проблемы Японии вызваны ее "ксенофобией".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, американской стороне было выражено сожаление и подчеркнуто, что высказывания Байдена базированы на неправильном понимании ситуации в Японии.

Ранее президент США Джо Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Вашингтоне и обращаясь к американцам азиатского происхождения и жителям островов в Тихом океане, заявил, что экономические проблемы Японии вызваны ее "ксенофобией" и жесткой миграционной политикой.